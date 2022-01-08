/671029/موعد-مباراة-مصر-ونيجيريا-في-كأس-الأمم-الأفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي