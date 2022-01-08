يأتى ذلك بسبب الشبورة الكثيفة التى غطت مساحات كبيرة على الطريق وحجبت الرؤية تماما وتكدست السيارات وخاصة الشاحنات على جانبى الطريق انتظارا لتحسن الرؤية وفتح الطريق من جانب المرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق الطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخ بسبب الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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