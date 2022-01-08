إغلاق الطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخ بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - أغلقت إدارة مرور كفرالشيخ بقيادة العميد سامح العزب مدير الإدارة وتوجيهات اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، المرور على الطريق الساحلى الدولى لمسافة 120 كيلومترا من حدود محافظة البحيرة بعد كوبرى رشيد العلوى فى القطاع السادس إلى حدود المحافظة مع محافظة الدقهلية عند جمصة وهى فى القطاع الخامس وهذه المسافة أطول مسافة على الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والاسكندرية.





يأتى ذلك بسبب الشبورة الكثيفة التى غطت مساحات كبيرة على الطريق وحجبت الرؤية تماما وتكدست السيارات وخاصة الشاحنات على جانبى الطريق انتظارا لتحسن الرؤية وفتح الطريق من جانب المرور.

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