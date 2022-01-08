الريف المصرى: قرض بـ4.18 مليون جنيه لأول شركة منتفعة فى غرب المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام البنك الزراعى المصرى بإصدار أول موافقة على تقديم قرض متوسط الأجل، لمدة خمس سنوات، وبقيمة 4.18 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضى المشروع فى منطقة غرب المنيا.





وذكرت الشركة فى بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعه مؤخراً المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والذى تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، بمشروع المليون ونصف المليون فدان. وأضافت أن هذا القرض من شأنه أن يمكن الشركة المنتفعة به من تمويل إقامة محطة طاقة شمسية بأرضها، وكذا تمويل عمليات تطوير نظم الرى والصرف الحقلى الخاصين بالمشروع التنموى التابع لهذه الشركة ضمن أراضى "الريف المصرى".

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