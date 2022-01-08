عبد العاطى : عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية بما ينعكس ايجابياً على...

- متابعة مستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة

- الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٨٣٨ كيلومتر وجاري تنفيذ ٤١٣٨ كيلومتر أخرى

- إزالة ٣٢ ألف حالة تعدى بمساحة ٥ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا

تلقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، والذى أوضح انه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٨٣٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٣٨ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٠٦ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٦٨٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤١ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأضاف سيادته أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٣٢ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٣٦) قرار إزالة منهم عدد (١٩) قرار ردم بمساحة ١٤٠٠ متر مربع وعدد (١٧) قرار مبانى مخالفة بمساحة ١٢٠٠ متر مربع بناحيه عزبتى محمد خليل وعطيه سيد والشنابلة بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط ، بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه أبنوب وبمعدات الوزارة ومجلس مدينة أبنوب ، وتنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة ردم بناحية الجندية وساحل بنى مزار بمركز بنى مزار وعزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة.

كما تم تنفيذ عدد (١٠) قرارات إزالة لتعديات ردم بناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا بالتعاون مع الاجهزة المحلية المختصة ، وتنفيذ عدد (٥١) قرار ازالة على مساحة ١٦٩٢٠ متر مربع بمركز الصف بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ عدد (٥٢) قرار إزالة عبارة عن (٥٠) قرار ردم على مساحة ٢٦٧١٦ متر مربع وعدد (٢) قرار مبانى مخالفة على مساحة ٧٢٠ متر مربع بمركز العياط بمحافظة الجيزة

كما تم تنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة ردم بمساحة (١٠١٧) متر مربع ، وعدد (١٧) قرار متنوع بمساحة (٣٢٧) متر مربع بمركز بسيون بمحافظة الغربية "وذلك بتأمين قوات من مديرية أمن الغربية ، وتنفيذ عدد (٥٨) قرار إزاله ردم بمساحة ١٧ ألف متر مربع بقريه ميت بدر حلاوة وعدد (١٧) قرار ازالة ردم بمساحة ٢٤١٩ متر مربع بمركز سمنود بالغربية بتأمين قوات أمن شرطه سمنود ورئيس مجلس مركز مدينه سمنود ، وتنفيذ عدد (١٠) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦٥٣ متر مربع بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وتنغيذ عدد (٢٠) قرار إزالة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عدد (١٥) مخالفه ردم بمساحة ١٣٤١ متر مربع وعدد (٥) مخالفات مبانى بمساحة ١٢٥ متر مربع وذلك بتأمين قوات من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج منهم عدد (٧) قرارات ردم بالمنطقة المقيدة بمساحة (٨٥٠) متر مربع وعدد (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٦٠٥ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة ردم بأولاد حمزه بمركز العسيرات بمساحة ١٥٠٠ متر مربع ، وعدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٦٨٥ متر مربع بناحيه النويرات بمركز العسيرات بسوهاج ، وذلك بمعدات الوزارة وتأمين قوات الشرطة ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٢٨١ متر مربع بناحية كفر الدبوسي بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.