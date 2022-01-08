« السلام والإبداع والتنمية»..نائب محافظ قنا: موضوعات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تعكس ملامح الواقع الجديد بعد الجائحة

/671020/السلام-والإبداع-والتنميةنائب-محافظ-قنا-موضوعات-النسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم-تعكس-ملامح-الواقع-الجديد-بعد-الجائحة

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تجربة نواب المحافظين بدأت منذ عام 2018، حتي وصل عددهم الأن الي 23 نائب محافظ، وبعض المحافظات ممثله من نائب واحد وبعضها ممثل من نائبين، ولأول مرة يحدث التوسع في نواب المحافظين من الشباب.

دوت الخليج

استخدام نظم المعلومات البيئية

وحول إستفادته من التجربة أوضح حازم عمر، ببرنامج كلام في السياسية والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر قناة اكسترا نيوز أنه"بالفعل كانت الأستفادة بداية من توليه المنصب من خلال التدريب والتأهيل، لافتا أنه تم إستخدام تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل المحلي، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث يتم إستخدام نظم المعلومات البيئية لتحديد مساحة المنطقة وعدد سكانها، ومن خلالها يستطيع المواطن التواصل عبر خدمة الشكاوي لتقديم طلبه.

وأوضح عمر" أنه منذ بداية استلام مهام عملي كلفت بالتواصل مع المواطنين والأستماع الي ششكواهم والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.

وكانت قد أعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

منتدى شباب العالم

وقبل انطلاق المنتدى، تعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

وينطلق منتدى شباب العالم يوم الإثنين الموافق 10 يناير الجاري بالحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها. وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

الأمن الغذائي

كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

وفي ضوء اهتمام منتدى شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحاكاة، يعُقد هذا العام نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. كما تستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مسرح شباب العالم، وفريدوم Freedom.e، ومنصة الإبداع Inspire.D، وساحة ريادة الأعمال Start Vein. وبالإضافة لذلك، يطلق المنتدى عدة فعاليات مميزة جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى هذا العام. عن منتدى شباب العالم