بالصور.. بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية ب 26 لاعبًا

/671032/بالصور-بعثة-المنتخب-الوطني-تتوجه-إلى-الكاميرون-للمشاركة-في-نهائيات-الأمم-الأفريقية-ب-26-لاعبا

تغادر بعثة منتخب مصر صباح اليوم السبت، والتي من المقرر المغادرة في تمام الساعة الحادية عشر إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم الثلاثاء المقبل بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يرأس البعثة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويرافقها محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش،

و 26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجاري الانتهاء من اجراءات استبداله لدى الاتحاد الأفريقي.

موعد وصول بعثة المنتخب

ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا حوالي الساعة الخامسة مساءً حيث تجرى لأعضائها مسحة طبية فور الوصول وتتوجه مباشرة إلى مقر اقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى، و يبدأ الفريق تدريباته هناك اعتبارًا من غد ، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي