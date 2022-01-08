بفستان قصير.. دنيا سمير غانم تستقبل مفاجأة عيد ميلادها من زوجها (صور)

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فاجئ الإعلامي رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، وجمع لها أصدقاءها المقربين ليشاركونهما الاحتفال، وكان كل الحضور يتمنى لدنيا كل الخير والسعادة في عامها الجديد.

دوت الخليجيرصد مفاجأة دنيا سمير غانم في عيد ملادها

صور دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور من حفل عيد ميلادها، الذي أقامه لها زوجها الإعلامي رامي رضوان مفاجأة لها، وذلك على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أسود قصير.

علقت دنيا سمير غانم على هذه الصور، وكشفت تفاصيل مفاجأة زوجها لها وقالت: "رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادي؛ لإني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنيينا".

كما أعربت عن شعورها بتمني كل هؤلاء الأصحاب السعادة لها حيث قالت:"كلهم حسيت في عنيهم اد ايه هم نفسهم أكون سعيدة"، ثم شكرتهم جميعًا وشكرت زوجها رامي رضوان، وتمنت أن يكونوا دائمًا معها بقولها:"شكرا جدا لكل أصحابي و اخواتي .. ربنا يخليكوا ليا و شكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة .. ربنا يحفظك و يسعدك و يخليك لينا".

أول عيد ميلاد لدنيا سمير غانم بعد رحيل والديها

هذا هو عيد الميلاد الأول لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذان توفيا بسبب إصابتهما بفيروس كرونا المستجد، وكانت تعاني في الفترة الماضية من حزنًا شديدًا على رحيلهما، ولكنها عادت أخيرًا لنشاطاتها الفنية والخيرية، حيث ظهرت في الحفل الخاص بأصحاب الهمم قادرين باختلاف في نسخته الثالثة، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، ولفيفٌ من الوزراء والشخصيات العامة، وحضر مجموعة من الفنانين منهم أشرف علد الباقي ومصطفى شعبان، والذي كان في أوائل شهر ديسمبر الماضي.

غياب إيمي سمير غانم عن عيد ميلاد شقيقتها

غابت الفنانة إيمي سمير غانم عن الصور التي نشرتها شقيقتها دنيا من حفل عيد ميلادها، هي وزوجها الفنان حسن الرداد، اللذين أنتشرت عنهم في الفترة الأخيرة أخبارٍ كثيرة، منها الحقيقي والمغلوط، ومن ضمن هذه الإشاعات كانت عن حجاب الفنانة إيمي سمير غانم وإعتزالها الفن، بعد إتمامها مناسك العمرة الأخيرة، ولكن تأكد عدم صحة هذا الكلام بنشر إيمي صورة لها في الأيام الأخيرة الماضية، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بشعرها وتحمل كلبها الصغير.