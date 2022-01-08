/671021/المتحدث-باسم-منتدى-شباب-العالم-الإعلان-عن-تدشين-متحف-حياة-كريمة-خلال-النسخة-الرابعة

قالت سارة بدر، المتحدثة بإسم منتدي شباب العالم، إن محاور الحديث خلال منتدي شباب العالم، " عن تطلعنا حول رؤي الشباب ما بعد جائحة كورونا، والإستماع لأفكارهم ، للخروج بوصايا تخدم المجتمع.

دوت الخليج

التباعد الاجتماعي

وأوضحت بدر، في حديتها ببرنامج كلام في السياسية الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر قناة اكسترا نيوز، أنه من ضمن الملفات التي يدور حولها النقاش، الفرص المتاحة للشباب بعد جائحة كورونا.

وتابعت: "الربوتات المستخدمة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم تحافظ على التباعد الاجتماعي، الي جانب تقديم المشروبات للحضور، غير أنهاغ تقوم بشكل دوري علي تطيهر المكان".

حياة كريمة

وكشفت المتحدثة بإسم منتدي شباب العالم، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس أولويات أجندة النسخة الرابعة، والإعلان عن تدشين متحف بإسم"حياة كريمة، الي جانب الحديث عن الأمن الغذائي والسلم حول العالم.

وكانت قد أعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

منتدى شباب العالم

وقبل انطلاق المنتدى، تعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

وينطلق منتدى شباب العالم يوم الإثنين الموافق 10 يناير الجاري بالحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها. وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

السلم والأمن العالمي

كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

مسرح شباب العالم

وفي ضوء اهتمام منتدى شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحاكاة، يعُقد هذا العام نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. كما تستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مسرح شباب العالم، وفريدوم Freedom.e، ومنصة الإبداع Inspire.D، وساحة ريادة الأعمال Start Vein. وبالإضافة لذلك، يطلق المنتدى عدة فعاليات مميزة جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى هذا العام. عن منتدى شباب العالم