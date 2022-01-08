/671034/مي-كرم-جبر-رفضنا-العقوبة-السالبة-الحرية-بقانون-الجوائح-الصحية-حفاظا-على-مستقبل-الصحفيين-فيديو
تحدثت النائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن موقفها تجاه العقوبة السالبة للحرية، وذلك أثناء مناقشات قانون الجوائح الصحية.
دوت الخليج
وقالت مي كرم جبر خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أنه لابد أن نعترف فى بداية حديثنا بأن الدولة المصرية أستطاعت أن تعبر بالبلاد إلى بر الآمان فى ضوء مواجهة أزمة كورونا، ورأينا العديد من الدول الكبيرة «ترنحت»بسبب هذه الجائحة، وبالتالى هذا القانون هو غطاء قانونى للإجراءات القانونية التى يتم إتخاذها لمواجهة الأزمة، وهو أمر يمثل نضج شديد من منطلق أنها لا تكتفى بالقرار الإدارى وتستهدف الغطاء القانونى”.
مي كرم جبر: رفضنا العقوبة السالبة الحرية بقانون الجوائح الصحية حفاظا على مستقبل الصحفيين
وتابعت عضو مجلس النواب:” أما بخصوص المادة ذات الصلة بالعقوبة السالبة بالحرية، فكانت بالقياس على العقوبة السلبة للحرية على مخالفة الإجراءات المتعلقة بحظر التجوال وغلق المحال وغيرها من الإجراءات الأخرى، ومن ثم من يخالف «عامد متعمد» يتعرض للعقوبة...وتضمنت قياس فى ذلك على من يمارس النشر ومنه النشر الصحفى بأن يعاقب بذات العقوبة المقررة على مخالفة الإجراءات التى تم ذكرها وهو أمر ليس فى محله خاصة أن الصحفيين معنيين بالنشر طوال اليوم وهذه المادة بهذا المنطلق تكون تهديد لهم أيضا وتم التوافق فى نهاية النقاش على الإحترام الكامل لكل قوانين الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وفى كلمتى قولت«أوافق على مشروع القانون وأحترم جهود الحكومة لكن هذه المادة من الصعب تطبيقها على الصحفيين وإثبات ذلك»وفى ضوء كل هذه المناقشات كنا أمام إقتراح من جانب حزب الأغلبية واستجابة من الحكومة بالتأكيد على معالجة الأمر بما يتوافق مع قوانين الصحافة”.
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