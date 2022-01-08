تنمية الريف المصرى تعلن عن تقديم قرض بقيمة ٤.١٨ مليون جنيه لأول شركة من منتفعى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان

/671035/تنمية-الريف-المصرى-تعلن-عن-تقديم-قرض-بقيمة-٤١٨-مليون-جنيه لأول-شركة-من-منتفعى-مشروع-الـ-١٥-مليون-فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام البنك الزراعى المصرى بإصدار أول موافقة على تقديم قرض متوسط الأجل، لمدة ٥ سنوات، وبقيمة ٤.١٨ مليون جنيه، لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لإستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب غرب المنيا.

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ويأتي هذا الامر تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعه مؤخرا اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والذى تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد، بالمشروع القومى لإستصلاح وتنمية 1.5 مليوم فدان فدان.

تنمية الريف المصرى تعلن عن تقديم قرض بقيمة ٤.١٨ مليون جنيه

وأوضحت شركة تنمية الريف المصرى أن هذا القرض من شأنه أن يمكن الشركة المنتفعة به من تمويل إقامة محطة طاقة شمسية بأرضها، وكذا تمويل عمليات تطوير نظم الرى والصرف الحقلي الخاصين بالمشروع التنموى التابع لهذه الشركة ضمن أراضى "الريف المصرى الجديد".