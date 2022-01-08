عاجل.. الصحة: 16 وفاة و18 إصابة فى حادث تصادم طور سيناء

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأضاف عبدالغفار، أنه فور الإبلاغ عن الحادث دفعت هيئة الإسعاف بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبى بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزى، وشرم الشيخ الدولى، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه فى ارتجاج بالمخ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد أن وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة وجه برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتى السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ مؤكدا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة فى محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.