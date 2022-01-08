سيولة مرورية بعد تشغيل النفق والكوبرى على طريق الواحات - الفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت الحركة المرورية، حالة من السيولة بعد الانتهاء من تشغيل النفق والكوبرى الرابط بين طريق الواحات والفيوم بالدائرى والعكس.



جدة - نرمين السيد - شهدت الحركة المرورية، حالة من السيولة بعد الانتهاء من تشغيل النفق والكوبرى الرابط بين طريق الواحات والفيوم بالدائرى والعكس. يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير الطرق، من أجل تحقيق السيولة المرورية.

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