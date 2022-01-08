يا أبواللبايش.. بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر قوص (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2022، بمصنع سكر قوص، وذلك فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى وصولا للاكتفاء الذاتى، خصوصًا فى مجال المحاصيل السكرية، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية.





رافق المحافظ، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، والكيميائى صلاح عمر على، رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، ونجلاء باخوم، وسناء الحسانى، والعمدة مبارك، ومحمد طايع، أعضاء مجلس النواب، وعبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من العاملين من مختلف أقسام المصنع ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأطلع محافظ قنا، خلال زيارته على جميع العمليات والمراحل التى يمر بها المحصول بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة، مقدما التهنئة للعاملين بالمصنع ببدأ موسم العصير محفزًا إياهم ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة الهامة والاستراتيجة.

كما تفقد المحافظ معمل زراعة الأنسجة التابع لأدارة أبحاث القصب بالمصنع واستمع الى شرح تفصيلى لأصناف القصب المختلفة وطريقة نشر الأصناف الجديدة عن طريق زراعة الأنسجة وذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من النباتات لا يمكن تحقيقه بأى طريقة من طرق التكاثر التقليدية وإنتاج نباتات خالية ومقاومة للأمراض.

وذكر الداودى، أن محافظة قنا تعد الأولى فى إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، موضحا أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالى 120 ألفا و96 فدانا تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

وأكد على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كـ"السكر المبلور، والمولاس والعسل الصناعى، والكحول بجميع مشتقاته، والخل، وحامض الخليك الثلجى، وخميرة الأعلاف، وغاز ثانى أكسيد الكربون، والفيناس المذيبات العضوية، والمواد اللاصقة، وكبريتات الصوديوم، وخميرة الخبز الطازجة والجافة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والزيوت، والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم، والرائحة والخشب الصناعى".

ومن جانبه أوضح رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، أنه من المتوقع استقبال مليون و300 الف طن من قصب السكر هذا العام ستنتج 145 ألف طن سكر تقريبا، مؤكدا أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال جميع صيانة خطوط الديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسره كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع وتثبيت لافتات على بوابات دخول جرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال المحصول قصب السكر.