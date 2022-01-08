إنجازات مصرية فى تمكين وحماية المرأة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى إنجازات مصرية فى تمكين وحماية المرأة: يأتى ذلك فى إطار ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات جادة وثابتة فيما يخص ملف المرأة المصرية، سواء على صعيد مجالات التمكين أو الحماية، وذلك تحت مظلة تشريعية راسخة.

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