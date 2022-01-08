الاستغاثات الطبية بالوزراء: الاستجابة لـ 7051 حالة فى عام

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال عام 2021.





وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تبذلها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء فى التعامل مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشدداً على أهمية استمرار تلك الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

وخلال التقرير، أوضح الدكتور حسام المصرى أنه تمت الاستجابة خلال العام الماضى لنحو 7051 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات شملت صدور 1748 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 2526 عملية جراحية، وإصدار 152 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال العام الماضى تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ 710 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 850 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 451 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصرى إلى أن عام 2021 شهد تنفيذ عدد كبير من القوافل الطبية التى أطلقتها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وساهمت فى تغطية معظم محافظات الجمهورية، والوصول بالرعاية الطبية اللازمة لعدد كبير من الحالات، بلغ نحو 44 ألف حالة.