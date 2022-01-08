اطمئن على تأمينك الاجتماعى.. خطوات رصد مدة الاشتراك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يقدم الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، العديد من الخدمات للأشخاص المؤمن عليهم، ومن بين الخدمات المقدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمين الاجتماعى.





ويتناول الإنفوجراف التالى خطوات رصد مدة الاشتراك:- يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وفى إطار رقمنة الخدمات.

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