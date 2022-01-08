الإسكان: تركيب 472829 قطعة موفرة للمياه فى الإسكندرية خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأعلن الوزير، أن الشركة قامت بالعديد من المشروعات لتحسين الخدمة للمواطنين ولخفض شكاوى المواطنين الخاصة بضعف وانقطاع المياه، والتى شملت إحلال وتجديد ومد للخطوط والشبكات بعدة مناطق بالمحافظة من المنتزه شرقا مروراًبأبيس بوسط المحافظة، والدخيلة بغرب المحافظة، انتهاءً بالنوبارية جنوبا، بأطوال 147 كم بتكلفة 359 مليون جنيه لخدمة حوالى مليون و314 ألف نسمة، وتضمنت المشروعات مشروع نفق وكباری شارع 45 بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة عادل المصرى بحى العامرية 1.

وأضاف المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المشروعات شملت إحلال وتجديد خطوط المياه بداية من طريق ك 71 الصحراوى حتى جناكليس، ضمن مشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الثالثة عشرة، وتم تنفيذ 37 کم بنسبة إنجاز 85% من إجمالى المشروع بتكلفة حوالى 28 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 100 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة محطات مياه الشرب لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تم تأهيل محطات النزهة والمنشية 1 بشرق المحافظة، ومحطة فرن الجراية بغرب المحافظة، وتأهيل محطات الكيلو 40 ومريوط بالمنطقة الجنوبية ورافع الكيلو ٢٦ الساحلى بتكلفة إجمالية 45.2 مليون جنيه، والتى تخدم حوالى 2.9 مليون نسمة، وجارٍ تأهيل محطة المنشية 1 للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لتدخل ضمن منظومة الـ TSM الحاصلة عليها جميع محطات الشركة، موضحاً أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من أوائل الشركات التى حصلت على الشهادة بمصر، وقد حصلت 8 محطات على هذه الشهادة، كما أنه تم تجديد شهادة TSM EGYPT لشبكات النوبارية "قرينى الخامسة والسادسة"، وتم الحصول على نفس الشهادة لشبكات "قرى أبو دراع - الأولى ناصر".

وفى إطار دور الشركة بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى نطاق المحافظة، استعرض المهندس أحمد جابر، ما قامت به الشركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز برج العرب، ومركزى كفر الدوار وأبو المطامير بالبحيرة، حيث تم مد خطوط مواسير وتدعيم شبكات المياه بأطوال 30 كم بقرى أبوصير ونجع السلام ببرج العرب القديم والقاسمية بقرية بهيج، وأبيس الرابعة وأبوالنوم بمركز كفر الدوار، وقرى عزام، والعشرة، والناصر بمركز أبوالمطامير، بتكلفة إجمالية حوالى 770 مليون جنيه.

وبشأن تقليل الفاقد من المياه، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه فى خلال 2021 تم الانتهاء من العمل بـ18 منطقة DMA بنسبة 100%، وتقع هذه المناطق في: فرع البنجر ومربوط و3 مناطق DMZ بالمنطقة الحرة والبنجر وفرع أبوقير، مؤكداً حرص الشركة على ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب 472829 قطعة موفرة للمياه بالعديد من الأماكن الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأيضاً للأهالى ، بجانب ترشيد استهلاك الطاقة، وهو أحد محاور رؤية مصر 2030، حيث تم توفير غرامات كانت تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه سنوياً لتصل الآن إلى تحصيل مكافآت، كما تم تركيب ما يقارب من 20 لوحة تحسين معامل قدرة جهد منخفض على مستوى المحطات والروافع الكبرى بعضها بالمجهود الذاتى مما وفر غرامات سنوية كانت تقارب الـ400 ألف جنيه، وكذا تعديل أنظمة الإنارة الداخلية والشوارع بالمحطات إلى "إنارة ليد" بنسبة 80% على مستوى الشركة، كما تم تخفيض تكاليف إنارة المحطات والروافع إلى نحو 40% لتوفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة.

وتطرق المهندس أحمد جابر، إلى الأهمية التى أولتها الشركة لقضية الأمن المائى وتنمية الموارد المائية وزيادة الكفاءة الكلية للاستخدام، واستخدام مصادر بديلة وذلك عن طريق 3 اتجاهات وهي: دراسة تنفيذ آبار اختبارية بالمنطقة الجنوبية والاستفادة من مياه وادى مريوط ومعالجة المياه الرمادية، مشيراً إلى أنه فى مجال تحسين جودة المياه، تم تزويد المعامل المركزية بأحدث الأجهزة المعملية مثل: أجهزة التحليل الكروماتوجرافى الغازى والأيوني، وتم التدريب والتشغيل بكفاءة وأيضاً جهاز الـLC /MS ، وجهاز الكروماتوجرافى السائل بالكشف الطيفى بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، والحصول على شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد محطات مياه "شرقى - الترهة - مربوط 1 "، كما تم اجتياز المعمل المركزى لاختبارات الكفاءة من معامل فاباس الدولية.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعتبر الشركة الوحيدة التى حصلت جميع قطاعاتها على شهادة الجودة الأيزو 9001، وشهادة نظام إدارة البيئة الأيزو 14001، وشهادة نظام السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001، مضيفاً أنه فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية تم توقيع بروتوكول واتفاقية تعاون مع عدد من الأكاديميات، كما أنه تم تجديد بروتوكولات التعاون مع عددٍ من المعاهد والأكاديميات، وانطلاق منصة الإدارة العامة للتدريب لإجراء التدريب والاختبارات أونلاين " LMS Center Training "AWCO وبلغ عدد الدورات التدريبية 237 دورة استفاد منها 2868 موظفا.

بالإضافة إلى حصول الشركة على مراكز متقدمة فى مسابقة الاتحاد الدولى للمخترعين لعام 2021 بأبحاث فى مجالات استخدام (مستخلصات الأعشاب الطبيعية والطحالب فى معالجة مياه التبريد بالمصانع - معالجة المياه باستخدام المجال الكهربائى والمغناطيسى - الهيدروجين الأخضر) ، حيث بلغ عدد الحاصلين على الدراسات العليا بالشركة حتى العام الماضى 13 موظفا حصل على درجة الدكتوراه، و163 موظفا حصل على درجة الماجستير، بخلاف 295 موظفا من الحاصلين على الدبلومات المتخصصة.

وفى مجال تنمية النشاط التسويقى لزيادة إيرادات الشركة، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه تم تصنيع 150 ترابيزة مرشحات وسيتم توزيعها على محطات الشركة وذلك بأعمال التنفيذ الذاتى بتوفير مالى قدره 30 مليون جنيه، كما تم تصميم وإنشاء وتركيب عنبر كلور ضمن التوسعات الغربية بمحطة المنشية 1 بكوادر الشركة بالمجهود الذاتي، مشيراً إلى أنه فى إطار التشغيل الذاتى فإن الشركة لديها اكتفاء ذاتى فى مجالات الخياطة والنجارة وإصلاح السيارات وغير ذلك، حيث تم خلال عام 2021 افتتاح ورشة خياطة بالناصرية لتصنيع جميع ملابس ومهمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للعاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وحول خُطة الشركة للتحول الرقمي، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال البرمجيات، ومنها منظومة ميكنة قطاع المعامل، ومنظومة قراءة العدادات بالـ QR ومنظومة ميكنة الإدارة العامة للشئون القانونية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات بديلة للقطاع التجارى ومنظومة إدارة ورشة صيانة العدادات وتهجير البيانات من النظام القديم، مضيفاً أنه تم تدشين البوابة الإلكترونية للشركة، وكذا الأرشيف الإلكترونى لأرشفة كافة المستندات الورقية، كما تم حصول مراكز خدمة العملاء بالشركة على المراكز الأولى لمنافذ خدمة العملاء على مستوى الشركات التابعة، وجارٍ العمل على تنفيذ المنافذ الذكية، كما تم فتح منافذ خدمة عملاء خارجية جديدة هذا العام تيسيراً على العملاء بحى المنتزه ثان، وداخل نادى القضاة ونادى سموحة، كما تم إطلاق سيارات خدمة العملاء المتنقلة والتى تقوم باستقبال جميع العملاء وتقدم جميع الخدمات داخل المنافذ الداخلية والخارجية سواءً كانت "تعاقدات - استعلام - سداد فواتير شحن تسجيل شکاوی"، كما تم إطلاق خدمة جديدة من الخدمات الإلكترونية وهى خدمة الحجز مقدماً أون لاين بأحد فروع الشركة لطلب خدمة معينة لتقليل وقت الانتظار وتنظيم العمل داخل الفروع.

وأوضح أن العميل يمكنه الآن سداد الفواتير عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى بالموقع الإلكترونى للشركة القابضة أو عن طريق الموقع الإلكترونى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية www.alexwater.com.eg .

أما فى مجال العدادات مسبقة الدفع، فأعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أنه تم تفعيل خدمة الشحن بمعظم ماكينات فورى بالمحافظة، كما تم التعاقد مع 4 شركات للدفع الإلكترونى يتم من خلالها تحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع تماشيا مع خطة الدولة للحد من التعاملات النقدية، وبلغ عدد العدادات مسبقة الدفع التى تم تركيبها بالمحافظة خلال 2021 حوالى 120275 عدادا، وإتاحة استقبال كافة شكاوى واستفسارات وطلبات العملاء على مستوى المحافظة عن طريق عدة وسائل مختلفة منها "التليفون – الواتس آب - الموقع الإلكترونى للشركة القابضة - الموقع الإلكترونى للشركة – منصات التواصل الاجتماعى".

وفى مجال التوعية، قال: إن الشركة تقوم بالعديد من الأنشطة التوعوية ما بين أنشطة فى المؤسسات التعليمية أو أنشطة القوافل الخيرية أو أنشطة الجمهور المحلي، حيث بلغ إجمالى عدد الأنشطة التى قامت بها الشركة على مدار العام 1200 نشاط استفاد منها حوالى 5.5 مليون مواطن، وفى مجال المشاركة المجتمعية، تم تنفيذ 21 مشروعاً خلال 2021 شملت توصيل المياه العذبة لحوالى 3500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بإجمالى مبلغ حوالى 11 مليون جنيه بالمشاركة مع المجتمع المدني، ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة النوَّات بالمحافظة عن طريق تمركز معدات شركة مياه الشرب، مشيراً إلى أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات ومؤسسات خيرية، أهمها: بروتوكول مؤسسة سيدات الإسكندرية للتنمية، وبروتوكول مؤسسة قطارات الخير، وبروتوكول جمعية مصدر خير، وبروتوكول روتارى سان استيفانو، وكذا بروتوكول روتارى صن رايز، بجانب دخول الشركة مجال تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث تم افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية بإدارة العامرية التعليمية لاستقبال الطلاب المتفوقين علمياً.

وأخيرا فى مجال النشاط الرياضي، تم حصول شركة مياه الشرب بالإسكندرية على العديد من المراكز ببطولة الجمهورية للشركات رقم 54 المقامة فى بورسعيد، ولأول مرة فى تاريخ الشركة تحصل جميع الفرق المشاركة على هذا العدد من الميداليات وهى: 15 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية، حيث تم الفوز بالمركز الأول فى ألعاب القوى، اختراق الضاحية، كرة القدم، والشطرنج، بينما تم الحصول على المركز الثانى فى كرة السلة والملاكمة، والمركز الثالث فى تنس الطاولة.