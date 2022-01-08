التعليم العالي: الإعلان عن فتح باب التقدم لمنح دراسية بالصين

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول فتح مركز تعليم اللغة والتعاون (GSP) التابع لوزارة التعليم الصينية باب التقدم لبرنامج دراسات الصين 2022-2023، الذي يتيح الحصول على منح دراسية في أفضل 18 جامعة صينية.

وأفاد التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 31 مارس 2022 ، حيث إن هذه المنح متاحة للراغبين بالمشاركة في البحوث المتعلقة بالصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولديهم القدرة على إجراء البحوث باللغة الصينية، ويشتمل البرنامج على : (دكتوراه البحوث المشتركة، والتي ترعى طلاب الدكتوراه المتميزين المسجلين في جامعات أجنبية ويرغبون فى السفر إلى الصين؛ للدراسة والبحث المشترك وكتابة أطروحات الدكتوراه بشكل عام، ومدتها فصل دراسي واحد إلى عامين دراسيين)، إضافة إلى( زمالة الصين، وترعى خريجي الماجستير الأجانب المتميزين؛ للدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في الجامعات الصينية؛ وفقًا لمتطلبات النظام التعليمي بالجامعة، وتصل مدة الدراسة بحد أقصى أربع سنوات).

وأشار التقرير إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط للمتقدمين للمنح، منها: إجادة اللغة الصينية لدارسي دكتوراه البحوث المشتركة بحيث لا يقل عن درجة 210 في اختبار HSK ( المستوى الرابع)، أما باحثي الزمالة يشترط الحصول على درجة لا تقل عن 210 في اختبار HSK ( المستوى الخامس)، بالإضافة إلى متطلبات تحقيق مستوى معين في اللغة الإنجليزية للمتقدمين لبرامج اللغة الإنجليزية.

وأضاف التقرير أن المنح تغطى الرسوم الدراسية، ونفقات المعيشة، وبدلات البحث، ونفقات السفر الدولية وما إلى ذلك، كما يجب تقديم الطلب عبر الإنترنت على نظام التقديم للطلاب الدوليين بجامعة شيامن.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

https://admissions.xmu.edu.cn/info/1061/1844.htm

http://application.xmu.edu.cn

https://imwise.xmu.edu.cn/Admissions.../Admissions.htm

https://admissions.xmu.edu.cn/Admis.../Doctoral_students.htm

ولفت التقرير إلى إعلان الأكاديمية الصينية للعلوم عن فتح باب التقدم لديها لأكثر من 160 برنامجًا للحصول على درجة الدكتوراه، وأكثر من 40 برنامجًا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات وأكثر من 200 برنامجًا للحصول على درجة الماجستير باللغة الصينية.

وأوضح التقرير أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمنح، ومنها: إجادة اللغة الإنجليزية، وبالنسبة للبرامج التي تُدرس باللغة الصينية ، يجب أن تصل الكفاءة الصينية لمقدم الطلب إلى مستوى HSK 5 على الأقل.

وأوضح التقرير أن أ خر موعد للتقدم هو 31 مارس2022، وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

https://english.ucas.ac.cn/.../6019-call-for-2022-master...

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.