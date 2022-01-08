/671038/إيمي-سمير-غانم-تفجر-مفاجأة-بخصوص-انفصالها-عن-حسن-الرداد-فيديو

نشرت إيمي سمير غانم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو قصير صامت لها ولزوجها حسن الرداد وهم سويًا في مكان عام؛ لتكذب كل الشائعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة عن إنفصالها هي وحسن الرداد.

موقع دوت الخليج يرصد فيديو للفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد

شائعات أنفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أنتشرت في الأونة الأخيرة شائعات كثيرة عن أنفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم؛ بسبب حزنها الشديد بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، والذي أدى إلى إنطوائها وإضطراب العلاقة بينها وبين زوجها. وزادت الشائعات عندما نشر الفنان حسن الرداد فيديوهات وصور له مع الفنانة غادة عادل وهم يرقصان ويحتفلان بعرض مسرحية في نص الليل، التي تشاركا بطولتها، وكانت تعرض في موسم الرياض الشهر الماضر، ولم يرد أي من الزوجان على هذه الأخبار،

حتى نشرت إيمي فيديو لها هي وزوجها في مكان عام سويًا.

إيمي سمير غانم تعتزل الفن وترتدي الحجاب

أنتشر أيضًا شائعة أتزال الفنانة إيمي سمير غانم وأرتدائها الحجاب، بعد نشرها لصور من الحرم الشريف أثناء تأدية مناسك العمرة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولكن قامت إيمي بتكذيب هذه الشائعات أيضًا بمنتهى الهدوء، عن طريق نشرها لصورة لها مع كلب صغير وهي بشعرها.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أثر رحيل النجمال اللامعان سمير غانم ودلال عبد العزيز على بنيهما النجمتان دنيا سمير غام وإيمي سمير غانم، ولكن سرعان ما عادت دنيا للظهور على الشاشات من خلال مناسبات مختلفة، كان أولها أستلامها لتكريم يحمل أسم والديها في نهاية العام الماضي، وأيضًا غنت في حفل قادرين باختلاف، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب الهمم، وبعدها ظهرت في مؤتمر مؤسسة اليونيسف الدولية كسفيرة للنواية الحسنة، ولكن ظلت إيمي في حالت الحزن والعزلة، مع مشاركت جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تدل على سوء حالتها النفسية، حتى أستأنفت في نشر بعض الصور والفيديوهات التي تدل على بدء تحسنها وخروجها للعالم مرة أخرى.