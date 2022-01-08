/671040/قفز-من-توك-توك--مصرع-تلميذ-7-سنوات-في-سوهاج

قفز طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، من أعلى توك توك اثناء سيرة مما ادى الى إصابته بنزيف ونقلة الى مستشفى سوهاج الجامعي، ووفاته عقب وصولة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد أحمد عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة المراغة، ببلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل معتز م ع - 7 سنوات - تلميذ – ويقيم دائرة المركز مصاباً " أشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي عقب وصوله .

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام – رئيس مباحث مركز المراغة، والفريق المعاون وأفاد كل من عمه عادل ع ا م - 25 عام، حاصل علي دبلوم صناعي، وجدته المدعوة خديجه ع أ - 62 عام - ربة منزل - ويقيمان بذات الناحية، وأحمد م ا ع ر - 24 عام - سائق توك توك – ويقيم بندر المراغه قرروا بأنه أثناء إستقلال الطفل المذكور دراجة نارية توك توك قيادة الثالث وبرفقته الثانيه وحال جلوسه بجوار قائد التوك توك سقط من الطفل المذكور كيس شيبسي فقام بالقفز من التوك توك محاولاً إلتقاطه فسقط أرضاً وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الأول والثانية الشبهة الجنائية .

وأكد رئيس مباحث المركز بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وأشتباه كسر بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم التحفظ علي التوك توك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

وكيل تضامن سوهاج يقدم التهاني للإخوة الاقباط

زار الدكتور رأفت السمان- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، بعض الكنائس في المحافظة، برفقة بعض القيادات، لتقديم التهنئة للإخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد،

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج "كل عام والاخوة الاقباط في خير وسلام- عيد ميلاد مجيد سعيد - ربنا يجعل كل أيامنا أعياد - وكل عام ومصر كلها بخير وسلام - وربنا يقينا شر الأوبئة وينعم علينا بالصحة والعافية وراحه البال ".

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن مشاركة الاخوة الاقباط في أفراحهم لها مذاق خاص ومتعة تبرز الود والمحبة والتكاتف بين نسيجى الوطن الحبيب، وهذا ما اعتدنا علية من قديم الزمن، وجميعا يحب الاخر ويتمنى لة الصحة والسلام.