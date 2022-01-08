/671041/النائب-أيمن-محسب-منتدى-شباب-العالم-أعاد-جسور-الثقة-بين-الشباب-والقيادة-السياسية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تدلل في المقام الأول علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب ايمن محسب بشأن انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأضاف محسب، أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى حرصت على الاستماع للشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضى المصرية، حيث يجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات، فقط جاء منتدى شباب العالم في نسخته الأولى ليناقش عدد من القضايا وتبادل بين آراء وخبرات شباب العالم ومن هنا كانت البداية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منتديات الشباب تلقى الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية إقليمية من خلال الاستماع لأفكار الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات مما يكسب الشباب مهارة ويثقل خبراتهم في التعامل مع هذه الملفات وخبرة ويجعلهم نواة للمستقبل وذلك من خلال حوار حضاري ثقافي ليكونوا قادة في المستقبل وتعظيم الاستفادة من نماذج المحاكاة.

ولفت النائب، إلى أن الشباب لديهم إدراك وإحساس بالمستقبل، متابعا:" أتوقع أن قضية العالم ما بعد كورونا، أهم القضايا التي سيتم مناقشتها داخل منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة ومقترحات الشباب في التعامل مع هذا الأمر وكيفية التغلب على هذه الجائحة، مؤكدا أن تخصيص المنتدى مبلغ 50 مليون جنيه لدعم المبادرات التنموية، يعكس العديد من الرسائل أولها الاستقلالية في التمويل والتنظيم بعيدا عن موازنة الدولة، بالإضافة للمشاركة لدعم المبادرات القومية ليكون قدوة للفعاليات الأخرى للحذو في نفس الاتجاه وعدم الاعتماد على موارد الدولة بل تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية.