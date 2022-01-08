/671042/وكيلة-المشروعات-الصغيرة-ترد-علي-بيان-طارق-شوقي-وتضع-حلا-لازمة-عجز-المعلمين

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن أزمة نقص المعلمين في المدارس لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية ما قد يجعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديا واضحا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين.

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واكملت أبو السعد ردا على بيان دطارق شوقي، وزير التربية والتعليم فيما سرد أن عجز المعلمين يبلغ 323 ألفا على مستوى الجمهورية وأن الازمة نتاج عدم وجود تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة فضلا عن عدم وجود موازنة للتعيين.

واشارت إلى أنه، اذا كانت مدارس مصر تعاني من عجز في المدرسين خاصة مدرسي اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية والإعدادية، والإدارة التعليمية على علم بالأمر”.

وكيلة المشروعات الصغيرة ترد علي بيان طارق شوقي وتضع حلا لازمة عجز المعلمين

واردفت هالة ابو السعد:” كان من الأولى على الوزير النظر إلى الـ36 ألف مدرس غير حيث أن تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020”.

واضافت:” من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة”.

وطالبت هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم, بشأن حل أزمة نقص المعلمين بأن تكون هناك أولوية الـ 36 ألف مدرس لتغطية عجز المدرسين.