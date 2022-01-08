أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي: إلى الكاميرون

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غادرت صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم الثلاثاء المقبل بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”To Cameroon”.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي