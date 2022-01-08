/671044/نورا-علي-منتدى-شباب-العالم-حدث-عالمي-وفرصة-كبيرة-للترويج-السياحى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة شرم الشيخ ، حيث الحدث العالمى المهم الذى ينتظره الشباب من مختلف أنحاء العالم وهو إنطلاق منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة على أرض السلام بشرم الشيخ خلال ساعات تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مؤكدة أن منتدى شباب العالم إبداع من أروع الإبداعات التى ‏أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يعكس مدى اهتمامه بالشباب وقضاياهم وطموحاتهم و‏يضعهم فى صدارة أولوياته ، وفتح آفاق حوار موسع بين شباب مصر والعالم وذلك بحضور الشباب من مختلف الدول، لمناقشة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية الهامة التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا العالمية وتأثيرها على العالم .

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي بشأن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وقالت النائبة نورا على أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم رسالة قوية للعالم بأن الدولة المصرية بلد سلام وازدهار وبلد الأمن والأمان والاستقرار ، كما أن هذا المنتدى العالمى فرصة كبيرة للترويج السياحى لمصر عالمياً في ظل تواجد آلاف الشباب من مختلف دول العالم من خلال التقاطهم الصور الجمالية لمصر ومعالهما الأثرية ومدنها السياحية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، كما الشباب سفراء للمنتدى في بلادهم ومحيطهم وينقلوا الصورة المضيئة عن الجمهورية الجديدة بعد الإنجازات الضخمة والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت على أرض الواقع وكذلك الافتتاحات الأثرية والأحداث الهامة التي أبهرت العالم كل ذلك بتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة الإنجازات.

وأضافت رئيس سياحة النواب أن منتدي شباب العالم له إيجابيات كثيرة على مصر من الناحية الاقتصادية والسياحية وجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة مع دول اجنبية، خاصة وان مصر تمثل سوقا جاذبا في المنطقة وبارقة أمل للشباب بتوفير فرص عمل جديدة مما قد يبشر بالحد من مشكلة البطالة كما يزيد المنتدي من فرصة ارسال بعثات من الشباب المصري للخارج لتعلم التكنولوجيات الحديثة ومختلف المهارات والقدرات والتعلم واكتساب الأفكار في المجالات المختلفة وينمي قدراتهم علي التفكير والإبداع والابتكار.