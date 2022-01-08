/671045/تسريب-غاز-يتسبب-في-إصابة-سيدة-بحروق-شديدة-في-سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز البلينا ببلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعوة هالة ا ط ح - 35 عام - ربة منزل - وتقيم دائرة المركز مصابة بحروق نارية من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم بنسبة 90 % " .

وبالانتقال أفاد كل من زوجها خلف ع ا ع ا أ- 49 عام - عامل، والدتها أم العز ر ق أ – 65عام - ربة منزل - ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المصابة المذكورة بتركيب أسطوانة بوتاجاز بسخان المياه بالمنزل حدث تسريب غاز مع وجود مصدر حراري فامتدت النيران لملابسها وحدثت إصابتها ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

مصرع تلميذ 7 سنوات في سوهاج

قفز طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، من أعلى توك توك اثناء سيرة مما ادى الى إصابته بنزيف ونقلة الى مستشفى سوهاج الجامعي، ووفاته عقب وصولة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد أحمد عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة المراغة، ببلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل معتز م ع - 7 سنوات - تلميذ – ويقيم دائرة المركز مصاباً " أشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي عقب وصوله .

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام – رئيس مباحث مركز المراغة، والفريق المعاون وأفاد كل من عمه عادل ع ا م - 25 عام، حاصل علي دبلوم صناعي، وجدته المدعوة خديجه ع أ - 62 عام - ربة منزل - ويقيمان بذات الناحية، وأحمد م ا ع ر - 24 عام - سائق توك توك – ويقيم بندر المراغه قرروا بأنه أثناء إستقلال الطفل المذكور دراجة نارية توك توك قيادة الثالث وبرفقته الثانيه وحال جلوسه بجوار قائد التوك توك سقط من الطفل المذكور كيس شيبسي فقام بالقفز من التوك توك محاولاً إلتقاطه فسقط أرضاً وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الأول والثانية الشبهة الجنائية .

وأكد رئيس مباحث المركز بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وأشتباه كسر بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم التحفظ علي التوك توك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.