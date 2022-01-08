عاجل- انطلاق ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - تسلط ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، الضوء على آثار جائحة كورونا فى إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الإفريقية فى ضوء أجندة 2063، وتنامى دور التكنولوجيا المالية فى الأسواق الناشئة.





وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى.

كما تناقش الورش التحضيرية، على مدار يومى 8 و9 يناير الجارى، تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة".

هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان“MUNHRC”، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب فى الورشة التحضيرية ”WYF LABS”.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.