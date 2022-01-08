وزيرة التضامن: الموافقة على 1472 منحة للجمعيات خلال العام الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الموافقة على 1472 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر من العام المنقضى، واردة لـ340 جمعية بإجمالى 2.5 مليار جنيه، واردة من 507 جهات مانحة.





وأعلنت القباج، فى بيان لها، اليوم السبت، أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هى الجمعيات المركزية، وبلغ عدد المنح الموافق عليها 972 منحة بإجمالى حوالى 1.5 مليار جنيه، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات فى الحصول على المنح، وحصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التى تصدرت محافظات الوجه القبلى بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه انطلاقا من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلى والتوجيه بتقديم جميع التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركى بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانعكس ذلك فى نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تبذل الوزارة قصارى الجهود لتقديم التيسيرات للإسراع فى دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدنى أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت فى شأنها، مؤكدة أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا يوجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.

ووجهت القباج، الشكر للعاملين بوحدة دعم الجمعيات على المستوى المركزى والمحلى لبذلهم جهودا مكثفة من أجل إثبات نجاح المنظومة المميكنة الجديدة وتحسين كفاءتها من ناحية الجودة ووقت الإنجاز.

ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التى ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسى واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت فى حق الجمعية أى مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة فى الاغراض المخصصة لها.