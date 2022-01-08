مشروعات الرى لتنمية الوادى وسيناء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.





وقال الدكتور عبدالعاطى، إن وزارة الرى تنفذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والجارى إنشاؤها حاليا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوم، بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة.

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