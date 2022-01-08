حياة كريمة.. الكشف الطبى على 1800مريض بالقافلة الطبية فى الحسينية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية سعود التابعة لمركز ومدينة الحسينية، ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. وأجرت القافلة خلال اليومين توقيع الكشف الطبى المجانى على 1800 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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