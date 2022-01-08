إغلاق طرق «الحسنة - العريش» لتكاثر السحب والشبورة المائية

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز فى بيان اليوم السبت، "أنه نظرا لتكاثر السحب والشبورة المائية على معظم مدن شمال سيناء وصعوبة الرؤية على الطرق فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من صباح اليوم، تقرر غلق جميع الطرق من وإلى مدينة الحسنة، وأيضا طبقا لتوجيهات غرفة الأزمات بمحافظة شمال سيناء، وذلك حفاظا على سلامة الجميع وعدم حدوث أية أزمات على الطرق أو خشية وقوع حوادث".
وحذرت رئاسة مركز ومدينة الحسنة جميع المواطنين، بتوخى الحذر وعدم السفر على الطرق، اعتبارا من صباح اليوم.
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