حصاد 2021.. الوزراء: مواجهة الفكر المتطرف أبرز إنجازات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى، اليوم السبت، ضمن سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف.

واستعرض التقرير جهود نشر الفكر الوسطى وتجديد الخطاب الدينى، موضحاً أنه تم إصدار ونشر كتب تحقق هذا الهدف حيث تم تأليف 18 كتاباً جديداً ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى 95 كتاباً، بالإضافة إلى إصدار 14 كتاباً جديداً ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالى ما تم إصداره منها إلى 38 كتاباً.

كما تم إصدار 13 كتاباً جديداً ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ليصل إجمالى ما تم إصداره منها إلى 15 إصداراً، فيما تمت المشاركة فى 7 معارض أهمها معرض القاهرة الدولى رقم 52 للكتاب.

وفيما يتعلق بالتدريب والمبادرات التثقيفية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 429 دورة وبرنامجاً تدريبياً لأكثر من 57 ألف إمام وواعظة وإدارى ومعلم ومعلمة تربية دينية، فضلاً عن إطلاق 50 صالوناً ثقافياً ولجنة علمية وندوة ضمن الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتنفيذ 6 معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمى التربية الدينية.

يأتى ذلك فى حين تم إقامة المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، فضلاً عن إطلاق مسابقتين تثقيفيتين للتعريف بنبى الرحمة ضمن مبادرة "نبى الرحمة"، وكذلك إطلاق مبادرتى سكن ومودة ، وحق الطفل.

وبشأن ريادة مصر عالمياً لنشر الفكر الوسطى المعتدل، ذكر التقرير أنه تم إهداء 14290 كتاباً علمياً من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية، فضلاً عن تم ترجمة 21 خطبة إلى 19 لغة أجنبية.

وبجانب ما سبق، فقد تم إصدار 40 كتاباً جديداً ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ليصل إجمالى ما تم إصداره منها 43 كتابًا، بالإضافة إلى ترجمة 8 كتب إلى 10 لغات أجنبية ليصل عدد الكتب المترجمة إلى 112 كتاباً.

أما عن مسابقات القرآن وإيفاد القراء ودعم الوافدين، فقد أوضح التقرير أنه تم إقامة المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة 74 متسابقًا من 42 دولة فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021، بجانب إيفاد 129 إماماً وقارئاً من الأوقاف إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالى شهر رمضان الكريم.

وبالنسبة لدعم الوافدين، أشار التقرير إلى زيادة المنحة الشهرية المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون 1500 جنيه لطلبة الجامعة و700 جنيه لطلبة الثانوية بدلًا من 500 جنيه.

وعلى صعيد الدعوة الإلكترونية، ذكر التقرير أنه تم إطلاق 6 صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ليصل إجمالى عدد المواقع والصفحات والقنوات الإلكترونية التابعة للأوقاف إلى 31 موقعًا وصفحة وقناة.

وأظهر التقرير ما تم من جهود لعمارة المساجد وتطويرها، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1300 مسجد بتكلفة تقدر بنحو 1.65 مليار جنيه، بواقع 511 مسجداً من خلال موازنة الوزارة ومواردها الذاتية بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، و789 مسجداً بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 950 مليون جنيه، فيما تم فرش 2500 مسجد من مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

وبين التقرير أن تفعيل مشروع الأذان الموحد يهدف لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر، حيث يتميز صوت البث الموحد بتناسبه مع سكان المناطق المجاورة للمساجد، كما تم ضبطه هندسياً لمنع أى تلاعب فى مستوى صوت الآذان، علماً بأنه تم تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بـ 4106 مساجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وورد فى التقرير جهود وزارة الأوقاف فى مجال البر وخدمة المجتمع، لافتاً إلى أنه تم إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه فى هذا الصدد منها 400 ألف جنيه دعم لنقابة القراء، و60 مليون مساعدات لأهالى غزة، وكذلك صرف 17.5 مليون جنيه لتنفيذ شروط الواقفين المحددة، وهى ما يقيد به الواقفون التصرف فى أوقافهم من حيث إبقائها واستبدالها، وحفظها والإنفاق عليها.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم صرف 37.3 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بجانب صرف 25 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالقرى، والمناطق الأولى بالرعاية ليصل إجمالى ما تم صرفه لبناء المدارس 175 مليون جنيه.

كما تم استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، فيما تم ترجمة 142.5 مليون جنيه صكوك أضاحى الأوقاف إلى 1453 طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع 1.5 مليون أسرة.

وكشف التقرير عن الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً بمحافظات الوجه القبلى يشمل إنشاء 6728 وحدة سكنية بمحافظات أسوان والمنيا والوادى الجديد والبحر الأحمر وقنا، بالإضافة إلى إنشاء 68 وحدة تجارية بمحافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

كما تم إنشاء 73 وحدة إدارية بمحافظات المنيا وقنا والوادى الجديد والبحر الأحمر، بينما تم إنشاء 420 ورشة و39 محلاً تجارياً و21 وحدة إدارية بالمرحلة الأولى من مدينة الحرفيين بالغردقة بالبحر الأحمر.

وأضاف التقرير أنه يجرى العمل بـ 5 مشروعات تنموية أخرى تتضمن مبانى خدمات الصداقة 1 و2 بأسوان، بالإضافة إلى 300 وحدة سكنية و33 محلاً تجاريًّا بأبراج سما أسوان، فضلاً عن عمارة سكنية بشارع عبد السلام عارف ببنى سويف، إلى جانب إنشاء 500 ورشة بالمرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة بالبحر الأحمر.

وأوضح ما أنجزته الوزارة بمجال البر، حيث تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) لخمس محافظات بالوجه القبلى، فى حين تم صرف 175 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية معظمها لقرى الوجه القبلى.

يأتى هذا بجانب صرف 32.6 مليون جنيه فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى صرف 10 ملايين جنيه لمتضررى السيول والأمطار بمحافظة أسوان، فضلاً عن صرف 350 ألف جنيه لمتضررى حادث قطار سوهاج، وتوزيع 2286 طناً من لحوم أضاحى الأوقاف لـ 2.3 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وتناول التقرير الحديث عن جهود وزارة الأوقاف فى رعاية ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنه تم صرف 50 مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك صرف 20 مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق تحيا مصر.

كما تم ترجمة كتاب "القفز فوق الصعاب" ضمن سلسلة (رؤية) للنشء إلى طريقة برايل لخدمة ذوى القدرات الخاصة، فيما تم ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة ويتم نشر ذلك من خلال موقع وزارة الأوقاف، وقنواتها على اليوتيوب، وصفحات التواصل الاجتماعى.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم إطلاق أول صفحة دينية بلغة الإشارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة حيث يتم من خلالها بث ترجمة خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التى تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة، وكذلك يتم تقديم تعريف بالنوابغ والمتميزين منهم، وتلقى استفساراتهم الدينية والإجابة عليها.

وفى سياق متصل، تم إطلاق سلسلة "علم طفلك"، حيث تم نشر أول هذه الفيديوهات التى تم ترجمتها إلى لغة الإشارة بعنوان "الله خالق كل شيء"، فيما تم تخصيص الفرع الثالث لذوى الهمم والقدرات الخاصة بالمسابقة الرمضانية المحلية للقرآن الكريم وفهم معانيه، والتى فاز فيها 78 متسابقاً، فضلاً عن تخصيص الفرع الثالث فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة والتى فاز فيها 5 متسابقين.

جدير بالذكر أن أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية قد بلغت 1.9 مليار جنيه كأعلى عائد سنوى منذ تأسيسها.