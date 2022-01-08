فتح الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ بعد انقشاع الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، فى بيان لها، اليوم السبت، أن شروق الشمس، أدى لانكسار الشبورة المائية، ووضوح مستوى الرؤية على الطريق، ليتم فتحه أمام حركة السيارات.

وغطت شبورة كثيفة الطرق الرئيسة والفرعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، فى الساعات المتأخرة من ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم، ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخى الحذر، وعدم تجاوز السرعة المقررة.