جدة - نرمين السيد - وأوضحت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، فى بيان لها، اليوم السبت، أن شروق الشمس، أدى لانكسار الشبورة المائية، ووضوح مستوى الرؤية على الطريق، ليتم فتحه أمام حركة السيارات.
وغطت شبورة كثيفة الطرق الرئيسة والفرعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، فى الساعات المتأخرة من ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم، ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخى الحذر، وعدم تجاوز السرعة المقررة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ بعد انقشاع الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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