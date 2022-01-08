بدء إجراءات إنشاء أول مستشفى زراعة كبد فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير المركز التخصصى للجهاز الهضمى والقلب بدمياط الدكتور كمال سلامة، بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول مستشفى لزراعة الكبد خارج القاهرة، وذلك بمبنى المركز التابع لوزرة الصحة بالمحافظة.





وقال سلامة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن هذا المركز سيقضى على المصاعب التى كان يعانى منها المرضى بدمياط خلال انتقالهم وسفرهم إلى القاهرة، خاصة أن المحافظة بها أعداد كبير من مرضى الكبد.

وأوضح أن هناك خدمات صحية جديدة يقدمها مركز الجهاز الهضمى والقلب بدمياط، وهى خدمة القسطرة الطارئة وخدمة كهربة القلب وخدمة التافى، وهى تغيير الصمام عن طريق القسطرة، وهذه الخدمات تعتبر الأولى فى الخدمات الطبية خارج القاهرة.