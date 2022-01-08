حصاد أداء جامعة السويس لعام ٢٠٢١

نقلة نوعية للجامعة في قطاع التحول الرقمي.

تقدم تصنيف الجامعة عربيًا.

انضمام ٦ من أعضاء هيئة التدريس لقائمة أعلى ٢% من العلماء الأكثر استشهادًا بإنتاجهم العلمي على مستوى العالم.

قدم د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال عام 2021، وتضمن الانتهاء من مُجمع المدرجات الطلابية لكليات هندسة البترول والتعدين، والتكنولوجيا والتعليم، وإنشاء مبنى كُليتي الإعلام والهندسة، وقاعة المؤتمرات والاحتفالات الخاصة بالجامعة.

وأشار التقريرإلى أنه جار الانتهاء من مشروع المُستشفى الجامعي الذي سيُقدم خدمات طبية لكافة أبناء الإقليم، وإنشاء مُجمع معامل مركزي لكلية العلوم بجامعة السويس، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء فرع لجامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، ويشمل إنشاء مبنى لكليات العلوم والتربية والآداب والتجارة كمرحلة أولى لتكون نواة لجامعة جنوب سيناء.

وأوضح التقرير أن قطاع التحول الرقمي شهد طفرة كبيرة خلال عام 2021، حيث نجحت مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، في الحصول على الاعتماد، لتصبح تلك المراكز مُعتمدة للتدريب والاختبارات على شهادات أساسيات التحول الرقمي، التي يُصدرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية، وتنفيذ المرحلة الأولى من الامتحانات الإلكترونية لطلاب القطاع الطبي بشكل كامل، فضلًا عن إطلاق بوابة البريد الإلكتروني الجامعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ونوه التقرير إلى تحويل نُظم الدراسة بالجامعة إلى نظام الساعات المُعتمدة، وبدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، لتصبح عدد كليات الجامعة ١٦ كلية ومعهد، بالإضافة إلى إنشاء المكتبة المركزية وتحديث الخطة البحثية، ورقمنة برامج الدراسات العليا، وتفعيل منصة "ادرس في مصر" بالجامعة.

ولفت التقرير إلى أن الجامعة حققت تقدمًا في البحث العلمي، حيث تم إدراج الجامعة لأول مرة في تصنيف "التايمز البريطاني" للتعليم العالي للجامعات، وحصلت جامعة السويس على المراكز (71 -80) عربيًا، والمركز (21) على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك أُدرجت الجامعة لأول مرة في تصنيف QS للجامعات العربية، وتقدمت الجامعة في تصنيف سيماجو Scimago 2021 ثلاثة مراكز مُقارنة بعام 2020، وزيادة مُعدل النشر في الدوريات العالمية من (148) بحثًا في 2017 إلى (428) بحثًا في 2021 بزيادة قدرها 289%، كما أنضم ٦ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لقائمة أعلى ٢% من العلماء الأكثر استشهادًا بإنتاجهم العلمي على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن الجامعة نظمت 24 قافلة توعوية لمحو أمية المواطنين بمحافظة السويس، بمشاركة 1026 طالبًا، كما نظمت ندوات تثقيفية ولقاءات مع عدد من رموز الفكر والرؤى، لتنمية روح الولاء والانتماء وتنوير عقول الشباب.