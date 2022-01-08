مدبولى يتفقد مناطق القاهرة التاريخية وبطن البقرة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وأعضاء الصندوق مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية. وتشمل زيارة رئيس الوزراء ومرافقوه منطقة الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة والفسطاط ومجرى العيون وبطن البقرة.

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