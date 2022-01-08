القوى العاملة: تحصيل مستحقات ورثة متوفى بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لوالد ووالدة المتوفي، بإجمالى 4182 دولاراً أى ما يعادل 65 ألفاً و 485 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن "محمود.ش.م.ش" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول والد، ووالدة المتوفى على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 320 دولاراً شهريا، ما يعادل 5 آلاف و10 جنيهات شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحدة بإجمالي 3862 دولاراً ، أي ما يعادل 60 ألفاً و 470 جنيها مصريا تقريبا.