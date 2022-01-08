انت الان تتابع تفاصيل خبر مستجدات فيروس كورونا في مصر خلال 24 ساعة يوم الجمعة 7 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الجمعة 7 يناير 2022، والذي إتضح من خلال التقرير زيادة في أعداد الوفيات عن يوم أمس الخميس 6 يناير بنحو 8 حالات وسجلت الخميس عدد 19 حالة، وإنخفاض في الإصابات بنحو 19 حالة وسجلت أمس الخميس 840 حالة.

أعداد حالات الإصابات يوم الجمعة 7 يناير في مصر

أعلن حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 821 حالة إصابة ثبت إيجابيتها بالفيروس طبقا لنتائج التحليل والتقصي والفحوصات اللازمة لإرشادات منظمة الصحة العالمية عن يوم الجمعة 7 يناير 2022، ليصل بذلك أعداد الإصابات منذ بداية جائحة كورونا في مصر حتى الآن 391115 حالة.

أعداد حالات الوفيات يوم الجمعة 7 يناير في مصر

أعلن حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل أعداد الوفيات بفيروس كورونا عن يوم الجمعة 7 يناير 2022 بنحو 27 حالة وفاة، ليصل بذلك أعداد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا في مصر حتى الآن 21909 حالة وفاة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بمصر.

أعداد الحالات المتعافين عن يوم الجمعة 7 يناير في دولة مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالات الشفاء المتعافين عن يوم الحمعة 7 يناير 2022، والي سجل عدد 939 حالة خرجوا من المستشفيات بعد التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفاؤهم بشكل تام طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالملية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين منذ بداية جائحة كورونا بمصر إلى 325364 حالة معفاه، المعروف أن زوال الأعراض المرضية طبقا لبروتكولات منظمة الصحة العالمية 10 ايام منذ الإصابة بالفيروس.

إرشادات وزارة الصحة المصرية للمواطنين

تناشد وزارة الصحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستتجد بالتعامل بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، والخروج من تلك الأزمة ” فيروس كورونا المستجد “التي تمر على جميع الدول في العالم الآن، وتقوم الدولة المصرية بمتابعة الموقف أول بأول محليا وعالميا فيما يخص الفيروس وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الجمعة 7 يناير 2022