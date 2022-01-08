/671047/ميدو-اطالب-بأن-يكون-هناك-٢-مدربين-حراس-مرمى-في-المنتخب-الوطني-والأندية-صور

وجه أحمد حسام”ميدو” طلب إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل بأن يكون هناك دائما ٢ مدربين حراس مرمى في المنتخب الوطني والأندية و شخص شاب و التالي يملك خبره كبيره كمدرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ميدو عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”هناك اندية كثيرة في اوروبا عندهم ٢ مدربين حراس مرمى واحد منهم مسؤول بشكل اكبر عن تحليل المنافس والتكتيك الخاص بكل مباراة بالنسبة للحارس والاخر يبذل مجهود اكبر في الحصص التدريبية.

وتابع:”اطالب بأن يكون هناك دائما ٢ مدربين حراس مرمى في المنتخب الوطني والاندية القادرة على طلك!!واحد شاب وواحد عنده خبره كبيره كمدرب نقطه مهمة جدا في توزيع الادوار خلال التدريبات..مهمة مدرب حراس المرمى شاقة فيجب ان يسدد حوالي ٢٠٠ تسديدة في التدريب الواحد.

وأختتم:”وجود ٣١ لاعبا من الدوري المصري في كأس الامم الافريقية موضوع مهم لتسويق المسابقة في الشرق الاوسط وأفريقيا..يجب أن تستغل رابطة أندية الدوري الممتاز هذه النقطة لتسويق الدوري خارجيا بشكل جيد..لو نجحت الرابطة في ذلك مع اعادة توزيع نسب البث بين الاندية فلا خطورة على الاندية الجماهيرية”.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي