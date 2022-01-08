البرلمان يرفض تكريم إلهام شاهين من جامعة عين شمس«معندهاش اسهامات عليمة»

/671051/البرلمان-يرفض-تكريم-إلهام-شاهين-من-جامعة-عين-شمسمعندهاش-اسهامات-عليمة

تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن قيام جامعة عين شمس بتكريم الفنانة إلهام شاهين و إهدائها درع الجامعة في حفل خاص.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رفض البرلمان لتكريم إلهخام شاهين من جامعة عين شمس

تكريم إلهام شاهين من جامعة عين شمس

وقال "الوليلي" في طلبه، منذ أيام فاجأتنا جامعة عين شمس العريقة برئاسة الدكتور محمود المتيني بتكريم الفنانة إلهام شاهين والاحتفاء بها من قبل قيادات الجامعة وقامت الجامعة بإهدائها درع الجامعة وجائزة تفوق خاصة، في حفل كبير أقامته الجامعة، تقديرًا لدورها في المجتمع.

ولفت النائب إلى أن ما قامت به الجامعة سقطة كبيرة في تاريخ مسيرتها العلمية لن تغتفر، فنكن للفن بصفة عامة والفنانة إلهام شاهين بصفة خاصة كل التقدير والاحترام كأحد الوجوه الفنية التي نفتخر بها في بلدنا، لكن على الجانب الآخر ليس لديها أي إسهامات علمية ولم تقدم شيئًا يذكر للمجتمع العلمي حتى تنال تكريم من جانب الجامعة وتقوم بإهدائها درعها الخاص.

وأوضح النائب مجدي الوليلي، كان من باب أولى على جامعة عين شمس ذلك الصرح العلمي الكبير التي تخرج من رحمها أساتذة وعلماء أجلاء الذين أفنوا حياتهم من أجل رفع اسم بلدنا عاليًا، أن تقوم بتكريم المتميزين من العلماء وأساتذة الجامعات ممن يتفرغون في سبيل النهضة العلمية لبلدنا ويواصلون الليل بالنهار من أجل نهضتها، أو أطبائنا الذين يضحون بأغلى ما يملكون "أرواحهم" في سبيل مجابهة "كورونا"، فمثل هذه التكريمات الفنية مكانها المسرح والسينما وليست محراب العلم، حيث تقاس حضارات الأمم بما تقدمه من علم وإسهامات بحثية وعلمية تعود بالنفع على الإنسانية، وبما تقدمه للعالم من علماء ومبتكرين فهم قاطرة التقدم والازدهار لأي مجتمع.