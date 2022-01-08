/671053/النائبة-رشا-أبوشقرة-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة--لتفعيل-إتفاقية-التجارة-الحره-الافريقية

تقدمت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمسشتار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن " خطة الدولة للإستفادة من إتفاقية التجارة الحره الافريقية "، موضحة أن الاتفاقيه تعد احد المشروعات الرائدة في أجنده ٢٠٦٣ فهي رؤية طويلة المدي للانماء الافريقي، وتهدف إلي تحقيق افريقيا متكاملة ومزدهره إقتصادياً ووجهة إستثمارية جاذبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم رشا أبو شقرة بطلب مناقشة عامة بشأن اتفاقية التجارة الحرة

وأوضحت رشا أبو شقرة فى الطلب المقدم منها، أن الاتفاقية تساهم في تسهيل إندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه منذ الاعلان عن الاتفاقيه كانت مصر من الدول الساعيه للتصديق عليها وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية وتبع ذلك تقديم مصر إمتيازاتها ، فضلا عن تقديم عروض اولية فيما يتعلق بالتجارة حيث تمثل مصر المرتبة الاولي كأكبر عشر اقتصادات في افريقيا وفقا للناتج الكلي، ولذلك تحرص مصر على تفعيل هذه الاتفاقية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد المصري في الاساس و إيجاد قنوات إتصال للتعاون التجاري بين مصر وكافه ارجاء القاره .

اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

وتابعت أبو شقرة،”أن ما يشغلنا هو إيجاد خطة عمل على مستوي قطاعات الدولة للاستفادة من هذه الاتفاقية والتوضيح صغار المستثمرين كيفيه الاستفادة من هذه الاتفاقية والمخطط الزمني الذي نسير به نحو تحقيق اكبر قدر من الاستفادة”.