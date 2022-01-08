أخبار مصرية

النائبة رشا أبوشقرة تتقدم بطلب مناقشة عامة لتفعيل إتفاقية التجارة الحره الافريقية

0 نشر
ريهام سعيد 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

/671053/النائبة-رشا-أبوشقرة-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة--لتفعيل-إتفاقية-التجارة-الحره-الافريقية

تقدمت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمسشتار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن " خطة الدولة للإستفادة من إتفاقية التجارة الحره الافريقية "، موضحة أن الاتفاقيه تعد احد المشروعات الرائدة في أجنده ٢٠٦٣ فهي رؤية طويلة المدي للانماء الافريقي، وتهدف إلي تحقيق افريقيا متكاملة ومزدهره إقتصادياً ووجهة إستثمارية جاذبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم رشا أبو شقرة بطلب مناقشة عامة بشأن اتفاقية التجارة الحرة

9223913f73.jpg

 

وأوضحت رشا أبو شقرة فى الطلب المقدم منها، أن الاتفاقية تساهم في تسهيل إندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه منذ الاعلان عن الاتفاقيه كانت مصر من الدول الساعيه للتصديق عليها وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية وتبع ذلك تقديم مصر إمتيازاتها ، فضلا عن تقديم عروض اولية فيما يتعلق بالتجارة حيث تمثل مصر المرتبة الاولي كأكبر عشر اقتصادات في افريقيا وفقا للناتج الكلي، ولذلك تحرص مصر على تفعيل هذه الاتفاقية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد المصري في الاساس و إيجاد قنوات إتصال للتعاون التجاري بين مصر وكافه ارجاء القاره .

اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

وتابعت أبو شقرة،”أن ما يشغلنا هو إيجاد خطة عمل على مستوي قطاعات الدولة للاستفادة من هذه الاتفاقية والتوضيح صغار المستثمرين كيفيه الاستفادة من هذه الاتفاقية والمخطط الزمني الذي نسير به نحو تحقيق اكبر قدر من الاستفادة”.

 

325c361de5.jpg

 

 

 

2840498226.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة رشا أبوشقرة تتقدم بطلب مناقشة عامة لتفعيل إتفاقية التجارة الحره الافريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا