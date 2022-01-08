دوت الخليج يرصد تفاصيل أول محاكمة لـ حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الأثار الكبرى

/671054/تحيا-مصر-يرصد-تفاصيل-أول-محاكمة-لـ-حسن-راتب-وعلاء-حسانين-في-قضية-الأثار-الكبرى

قدم دوت الخليج بثا مباشرا من داخل محكمة القاهرة بالعباسية أثناء محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وأخرين في قضية التنقيب عن الأثار في الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية الأثار الكبرى.

وأنطلقت جلسة محاكمة المتهمين اليوم في محكمة جنايات القاهرة منذ قليل برئاسة المستشار خليل عمر، وذلك بعد تنحي الدائرة 16 برئاسة المستشار عبدالسلام يونس عن نظر القضية لاستشعار الحرج خلال الجلسة السابقة.

وقال فريد الديب : “أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات بموجب المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، الإفراج عن المتهم المحبوس أو المفرج عنه هو من سلطة المحكمة”.

وتابع: “موكلي عنده سرطان نطالب بالإفراج عنه، أطالب بإيداع حسن راتب مستشفى حكومي لإصابته بالسرطان”.

وطلب حسن راتب طلب الجلوس في غرفة المداولة السرية معللا : “هناك شيئين هامين لا يحب الافصاح بهما حفاظا على الأمن القومي”

دوت الخليج يرصد مكان التنقيب عن الأثار بتمويل حسن راتب

على جانب أخر نجح دوت الخليج، فى الوصول الى المكان الذى كانت تتم فيه أعمال الحفر، تحت اشراف نائب العفاريت علاء حسانين، وبتمويل مباشر من رجل الأعمال حسن راتب وفقاً لما جاء فى تحقيقات النيابة العامة.

وكانت عصابة الأثار الكبرى، قد اتخذت من منطقة عزبة خيرالله بمصر القديمة، مكان لتنفيذ مخططهم فى الحفر والتنقيب عن الأثار فى 4 مواقع مختلفة، بغرض نهب وسرقة أثار مصر وتهريبها للخارج مقابل مليارات الدولارات كما كان مخطط له من قبل المتهمين.

فيديو من مكان الحفر فى قضية الأثار الكبرى

وفى معايشة من أرض الواقع، ذهب محمود الجنايني محرر دوت الخليج، الى المنطقة التى ورد ذكرها فى محضر التحريات الذى أعدته الجهات الأمنية المكلفة بالتحريات فى هذه القضية.

وطبقاً للتحريات التى تمت، فالقضية متورط فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، و4 متهمين بجلب العمالة التى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب والحراسة وعددهم 15 متهماً.

وقال مصدر لـ دوت الخليج، ان احد أفراد العصابة من القائمين على أعمال الحفر، قام بأخفاء قطع اثرية حصيلة التنقيب بقصد تهريبها للخارج والأتجار بها، ومن خلال عملية القبض عليه داخل سيارته، عثر معه على تليفون محمول به مقاطع فيديو تكشف استخراج قطع يتم ترويجها وارسالها بغرض البيع، بالاضافة الى محادثات على تطبيق الواتساب خاصة عمليات الاتجار.

أعترافات المتهمين فى قضية الأثار الكبرى

وأعترف المتهمون بما جاء في محضر التحريات، وكشفوا عن تفاصيل استقطاب العمالة لأعمال الحفر والتنقيب والحراسة مقابل اجر مادى ونسبة من القطع التى سيتم استخراجها بعد الانتهاء من عمليات التنقيب والبيع وإيهام العمال بأن المقابل سيكون بملايين الدولارات. ومن التحقيقات التى حصل موقع دوت الخليج على نسخة منها، تبين ان رجل الأعمال حسن راتب، أتفق مع عضو مجلس نواب سابق يدعى علاء حسانين مشهور بلقب نائب الجن والعفاريت، على تمويل عملية التنقيب عن الأثار، داخل حظيرة موجودة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر فى عزبة خيرالله بمصر القديمة، وتم الأتفاق على ان راتب سيقوم بتمويل العملية بمبلغ 50 مليون جنيه، دفع منهم 14 مليون مقدما، وأستلم المبلغ شقيق علاء حسانين، بعد حدوث خلاف كبير بين حسن راتب وعلاء حسانين.

النيابة العامة تحدد مواقع الحفر فى قضية الأثار الكبرى

وبأنتقال النيابة العامة الى مقر الحفر والتنقيب عن الأثار، بمنطقة عزبة خيرالله، وجدت ان الحفر داخل الحظيرة عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل قطرها متر وعمقها 10 أمتار تحت الأرض، يوجد بها حبل سميك وسلك كهربائي لأنارة الحفر للتسهيل عن التنقيب.

وبمعاينة موقع الحفر الثاني، كشفت النيابة العامة انه عبارة حفرة اخرى قطرها حوالى متر، وموقع حفر ثالث داخل مبني سكنى بمنطقة عزبة خيرالله التابعة لقسم مصر القديمة بالقاهرة، وموقع حفر رابع بذات المنطقة.

شهادة وكيل إدارة محافحة جرائم الأموال العامة واتهامه لـ علاء حسانين

دوت الخليج حصل على شهادة العمير شريف فيصل عبدلله بدر رمضان، وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، والتى جاء بها ان تحرياته السرية أسفرت عن وجود تشكيل عصابى متخصص فى التنقيب عن الأثار، يتزعمه المتهم الأول علاء حسانين عضو مجلس نواب سابق، والعصابة بها عدد من المتهمين هدفهم الأتجار وتهريب الأثار الى الخارج.