/671055/نيكول-سابا-تثير-الجدل-بسبب-تصريحاتها-انفصلت-فترة-عن-زوجي-وجمالي-تسبب-في-شائعة-ارتباطي-بالفنان-ياسر-جلال

استضافت الإعلامية سما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، الفنانة نيكول سابا في حلقة انقسمت إلى جزئين، ظهرت فيها نيكول بأناقتها وجمالها المعتادين، واطلقت عدة تصريحات جريئة تكاد تكون لأول مرة تعرض للجمهور.

يقدم لكم موقع دوت الخليج ملخصًا عن حلقة الفنانة نيكول سابا في برنامج حبر سري

تصريحات نيكول سابا في برنامج حبر سري

- قدمني الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية بسبب جمال.

- الجمال نعمة، ولكني أعتمدت على موهبتي.

- ندمت على أدوار رفضتها، لكن لم أندم على دور قدمته.

- لسنا أصدقاءًا أنا ومايا دياب، ولكن لا مانع عندي من تقديم أغنية مشتركة لو وجدنا ما يناسب ذلك.

- أجريت عملية تجميل لأنفي لكي أظهر بأحسن صورة لجمهوري.

- لا مشكلة لدي في علامات تقدم السن، أنا متصالحة مع ذاتي.

- أثار عدم ظهوري انا وزوجي يوسف الخال إشاعات عن إنفصالنا، لكن نحن لن نسير على هوا الناس.

- انفصلنا فترة ولكن الحب أعادنا لبعض.

- اتفقنا على تسمية أول بنت "نيكول" وبالفعل حصل.

- أود أن أنجب ولد وأسميه "يوسف".

- نستعد لتقديم عمل فني يجمعنا انا وزوجي "وهنزهقكوا مننا".

- لم أرتبط بالفنان ياسر جلال، ولم أراه قبل مسلسل نور مريم.

- صورتي مع ياسر جلال هي التي أثارت شائعة أرتباطنا.

- سعدت جدًا بمشاركتي في فيلم تتح، لأني أحب محمد سعد ومستحيل أشوفه وماضحكش.

كانت هذه أبرز تصريحات الفنانة نيكول سابا في برنامج حبر سري، مع سما إبراهيم، الذي يتم تقديمه على قناة القاهرة والناس، في حلقتان متتاليتان في نهاية الأسبوع الماضي.

القاهرة والناس قناة جريئة

عُرفت قناة القاهرة والناس بجرائتها ومناقشتها للقضايا الشائكة كما هي، وهذا ما يجعلها تستضيف وتنتج العديد من البرامج المختلفة والجريئة، التي تناقش المواضيع بأشكال جديدة، وتستضيف نجوم المجتمع الذين يثيرون الجدل.

تعرض قناة القاهرة والناس هذه الأيام برنامج حبر سري، الذي تقدمه سما إبراهيم، وأستضافت في نهاية الأسبوع المنقضي الفنانة نيكول سابا، وبدورها صرحت عدة تصريحات جريئة.