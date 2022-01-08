/671057/إيران-تحويل-تل-أبيب-وحيفا-إلى-جهنم-برا-وجوا-حال-تهديد-مصالحها
شن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، حسن همتي، هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية، محذرا من أن "أمريكا ستدفع ضريبة أي تهديد لمصالح إيران".
دوت الخليج
وحذر «همتي» من تحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم براً وجواً، في حال أراد اختبار هذا الموضوع، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية. وتابع أن "مسؤولي الكيان الصهيوني يزعمون أنهم ليسوا بحاجة للتنسيق مع أمريكا في شن عدوان على إيران من أجل أن تكون أمريكا في أمان من تبعات الرد الإيراني المؤلم".
المنشآت النووية الايرانية
وأضاف أن "الكيان الصهيوني لا يستطيع تنفيذ أي عدوان على المنشآت النووية الإيرانية دون إذن أمريكا والتنسيق معها". وأكد أن إذا قامت تل أبيب بأدنى خطوة ضد مصالح إيران سواء في الاتفاق النووي أو الشؤون العسكرية أو السياسية، فإننا سنضع ذلك في حساب أمريكا والكيان الصهيوني معاً ولاشك أن ردنا سيكون مؤلما وحازماً.
يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت الجمعة، توصياتها بشأن السياسة المطلوبة لبلادها أمام إيران.
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