/671058/حماة-الوطن-منتدى-شباب-العالم-فرصة-لتسويق-إنجازات-الدولة

الهدهد: منتدى شباب العالم تجربة مصرية لتمكين الشباب

ثمن الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، عودة منتدى شباب العالم مرة أخرى للانعقاد بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب تبعات جائحة كورونا، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وأضاف الهدهد في بيان له، أن المنتدى يعد فرصة لتواصل الشباب مع صناع القرار والعمل على تبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الشباب؛ الذي يشارك من أكثر من 100 دولة مشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد تجربة مصرية فريدة في تمكين الشباب؛ والعمل على إتاحة فرصة لهم مع صناع القرار؛ ومعرفة كيف تم اتخاذ القرارات؛ وأسباب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه الحكومة.

فرصة لإعادة التسويق :

وأضاف الفقيه القانوني، أن منتدى شباب العالم يعد أيضا فرصة ومناسبة كبيرة للتسويق لما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية وتنمية وصناعية، والطفرة التي شهدتها قطاعات عدة من بينها الطاقة وزراعة وصناعة والبنية التحتية ومشروعات حياة كريمة؛ وما قامت به من إنجازات لتوفير كافة الخدمات؛ للقرى الأكثر احتياجا، وغيرها من المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؛ رغم أزمة كورونا.

وأشار أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الدولة المصرية حريصة على إقامة منتدى الشباب بشكل دوري لما يمثله من أهمية لدى الألاف من الشباب، سواء في مصر أو من الدولة التي تشارك في المنتدى، كونه حدث عالمي يتناول العشرات من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي يتم طرقها ووضع حلول لها.