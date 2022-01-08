/671060/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-فى-كأس-الاتحاد-الأنجليزي

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته غداً الأحد، أمام فريق شروزيوري ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الرابعة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في الجدول الإنجليزي برصيد 42 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

تأجيل مباراة ليفربول ضد أرسنال

الجدير بالذكر أن تقدم ليفربول بطلب لتأجيل مباراته ضد أرسنال المقرر بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

الشوط الأول في المباراة

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

تشيلسي يعود من بعيد

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.