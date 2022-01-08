/671061/16-وفاة-و18-مصابا-فى-حادث-تصادم-أتوبيس-وميكروباص-بجنوب-سيناء-والصحة-ترفع-حالة-الطواريء-صور

قامت وزارة الصحة والسكان بالاعلان عن الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، والذي وقع صباح اليوم، السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء.

دوت الخليج

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن صيلة الحادث الأولية 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

16 وفاة و18 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بجنوب سيناء

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه فور الإبلاغ عن الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ13 سيارة إسعاف، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

رفع حالة الطوارئ الطبي

ووجه عبدالغفار، والقائم بعمل وزير الصحة، برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ مؤكدا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.