/671064/حزب-مصر-الحديثة-منتدي-شباب-العالم-أصبح-المنصة-الحوارية-الأهم-للشباب-للتعبير-عن-آرائهم-وأفكارهم

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحدث المصري العالمي "منتدى شباب العالم"، الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلي تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية في مختلف دول العالم، وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.

دوت الخليج يرصد تعليق حزب مصر الحديثة بشأن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأضاف دعبس، خلال بيان له اليوم، أن منتدي شباب العالم أصبح الأن المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهي الشفافية، موضحا أن هذا المنتدى فرصة ممتازة للشباب الواعد من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تُسهم في مستقبل أفضل لشعوبهم.

مدينة شرم الشيخ

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن حضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم .

وأضاف الدكتور وليد دعبس، أن المنتدى هذا العام يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل والحوار بين شباب مصر والعالم ليتناقشوا حول واقع ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي: السلام والتنمية والإبداع.

ولفت إلي أن إعلان إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، ولا شك أن الإجراءات الاحترازية التي استعدت بها اللجنة المنظمة ستفوق تطلعات ضيوف المنتدى وشركاء النجاح من مختلف دول العالم.