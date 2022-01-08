أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50 إلى 60% على مناطق من جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر على فترات متقطعة. كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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