حصاد 2021.. تنفيذ 37 مشروعا للتعليم العالى بسيناء بـ13 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن القيادة السياسية تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأهميتها الاستراتيجية، ففى خلال السنوات السبع الماضية، شهدت سيناء نهضة ضخمة فى كافة المجالات، بتنفيذ برنامج طموح للتنمية الشاملة، وسابقت الدولة فيه الزمن لسرعة الانتهاء منه، ويتضمن مشروعات تنموية عملاقة فى كافة المجالات.

وأوضح الوزير، أن الوزارة لديها 37 مشروعًا فى سيناء بتكلفة تبلغ 13 مليار جنيه، من أبرزها تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.3 مليار جنيه، والتى تتنوع ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًّا و3 مشروعات إنتاجية، إضافةً إلى أنه جارى إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة تبلغ 1.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ - الطور - رأس سدر) نحو 10.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتهاء جامعة العريش من إنشاء مبانى كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلى، التربية الرياضية، الطب البيطرى، الطب البشرى، الاستزراع المائى والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية، فضلاً عن إعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتى الأمن ووسائل النقل بالجامعة، وتجهيز مبانيها بالأدوات والمُعدات المطلوبة؛ بما يُسهم فى إتاحة مُناخ مُناسب للعملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن صدور القرار الجمهورى عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة مُستقلة، يعتبر بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، خاصةً بمحافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت تضم 6 كليات، وتم زيادتها حاليًا إلى 12 كلية، وجار التوسع بإنشاء كليات نوعية جديدة فى مختلف التخصصات لتصل إلى 16 كلية، ملحقًا بها مراكز نوعية وبحثية؛ لاستغلال كافة ثروات سيناء، وتعظيم الاستفادة منها.

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه تم وضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر إنشاؤه على مساحة 50 فدانًا كمرحلة أولى، ويضم كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) ويضم فى المرحلة الثانية كليات (الهندسة، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطرى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى) بالإضافة إلى مبانٍ أخرى (منبى إدارى للجامعة، مكتبة مركزية، قاعة مؤتمرات، مدينة جامعية للطلاب، مبانى إسكان لأعضاء هيئة التدريس، مجمع رياضى أوليمبى، كافيتريا ومطعم).

ومن جانبه، أكد السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، أن إنشاء فرع للجامعة بسيناء يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمنطقة سيناء على جميع المُستويات التعليمية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعى، وتوفير فرص تعليم مُتميز لشباب محافظة جنوب سيناء، واستجابة لاحتياجات قطاعات المُجتمع المختلفة، فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فى عملية التنمية، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء.

ومن جانبه، أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة فى هذا الإقليم الجغرافى الحيوى للأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت بدعم الدولة بكافة مؤسساتها من توفير جامعة حكومية على الأقل بكل محافظة، لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعى، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتزويد الخريجين بالمهارات والخبرات المطلوبة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتفعيل دور الجامعات فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة ربوع الوطن.