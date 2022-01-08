القوى العاملة: السعودية تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد 3 ملاحظات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار إلى أن "لجنة سكن العمالة" بالعاصمة بالمملكة العربية السعودية تحققت من أوضاع مليون عامل ورصدت 3 ملاحظات.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن اللجنة بمنطقة الرياض تَحققت من أوضاع مساكن مليون و37 ألفا و237 عاملا فى العاصمة، مشيرة إلى أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.

وأضافت أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت فى: عدم الحصول على الترخيص النظامى، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.